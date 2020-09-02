'Ağlarınız balık dolsun'

Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Metin Karan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer ve balıkçılık sektörünün temsilcileri de katıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, balıkçılar için hayırlı, bol kazançlı bir yıl olmasını dilediğini söyledi.

Başkan Tunç Soyer de “Vira Bismillah” diyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu. 1 Eylül 2019’dan bu yana İzmir Balık Hali’nden balık sevkiyatının 55 bin tona yaklaştığını söyleyen Soyer, “Bu alanda ülkemizde ilk sırada yer alan İzmir, aynı zamanda pek çok Avrupa ülkesinin yanında, Çin ve Katar’a bile balık ihracatı gerçekleştiriyor” diye konuştu.