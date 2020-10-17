85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Agro turizme destek istedi
    ABONE OL
    17.10.2020 - 07:00 |

    Agro turizme destek istedi

    Büyükşehir’e özel sunum yapan Başkan Erdoğan, Karaburun projelerini anlattı

    Agro turizme destek istedi

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ile buluşmaları kapsamında Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile görüştü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı. Sunumunda ilçenin çevre koruma alanı ilan edilmesinden dolayı gelir kaybı yaşadıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, bölgenin agro turizme doğru kaydığını kaydederek bu yöndeki taleplerini dile getirdi. Başkan Soyer, ilçeye İZSU tarafından 130 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kumburgaz ‘gerginliği’

    Kumburgaz ‘gerginliği’

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

    ‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

    ‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

    Sıradaki Haber