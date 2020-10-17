Agro turizme destek istedi

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ile buluşmaları kapsamında Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile görüştü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı. Sunumunda ilçenin çevre koruma alanı ilan edilmesinden dolayı gelir kaybı yaşadıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, bölgenin agro turizme doğru kaydığını kaydederek bu yöndeki taleplerini dile getirdi. Başkan Soyer, ilçeye İZSU tarafından 130 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.