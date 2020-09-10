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    10.09.2020 - 00:02 |

    Ahilik Haftası bu yıl internette

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), salgın tedbirleri nedeniyle kutlanamayan Ahilik Haftası etkinliklerini internet ortamına taşıdı.

    Ahilik Haftası bu yıl internette

    www.izmirahi2020.com adresinde ahilik web sitesi oluşturan İESOB, yapılacak sınırlı etkinlikleri sitede yayınlayacak. Geniş ve görsel bir ahilik arşivi de yer alacak. 14-20 Eylül günleri arasında kutlanması planlanan 33. Ahilik Haftası kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla Atatürk anıtına çelenk konulacak. Ardından Vali Yavuz Selim Köşger ile Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ziyaret edilecek. Yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere kıyafetler giydirilecek.

    Sitede neler var

    İESOB, salgın tedbirleriyle etkinliklerin sınırlandırılması üzerine özel bir web sitesi hazırladı, kamuoyuna ahilik öğretilerini tanıtmaya başladı. Sitede, ahilik nedir, ahi evran kimdir, ahilik öğretileri ve nasihatı nelerdir, şed kuşatma töreni nasıl yapılır gibi soruların yanıtları yer alıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in, Vali Yavuz Selim Köşger’in, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ve İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’nun görsel mesajları yer alıyor. Son beş yılda seçilen yılın ahisi, kalfası ve çırağı tanıtılıyor. Mutlu’nun anlatımıyla ahi hikayesinin bulunduğu internet adresinde, oluşturulan görsel Ahi Sokağı ile kaybolmaya yüz tutmuş 7 ayrı meslek kolunu icra eden ustalar, kısa videolarda yaptıkları işlerden bahsediyor.

    Ahilik nedir?

    Etkinliklere bu yıl salgın nedeniyle ara verdiklerini belirten Esnaf Odası Başkanı Mutlu, “İletişim çağının getirilerini kullanarak ahilik mesajlarımızı bu kez internet ortamında kamuoyuna sunuyoruz. Yalın anlamıyla ahi ‘kardeşim’ demektir. Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir. Ahilik felsefesi, iyi ahlakı, bilimi, eğitimi, kaliteli üretmeyi, doğru tartmayı, tüketiciye saygıyı, yardımlaşmayı öngörür” dedi. 

    Tek bir tık uzaklıkta...

    www.izmirahi2020.com sitesi ile ahilik ilkelerini tüm dünyaya tanıtacaklarını kaydeden Mutlu, “Türkiye’nin en ücra köyündeki ahi konulu bir ödevini yapacak öğrencinin, Avrupa’da veya dünyanın her hangi bir yerinde ahi öğretilerini merak eden birinin, tarihçilerin, araştırmacıların kısaca ilgi duyan herkesin her yerde kolaylıkla ulaşabileceği zengin bir bilgi ve kaynak sunumu yapıyoruz. Dileyenler tek tıkla www.izmirahi2020.com linkinden bu zengin bilgilere ulaşabilecek” diye konuştu.

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