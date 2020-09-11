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    HaberlerEge Haberleri Ahilik Haftası’na koronavirüs ayarı
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    11.09.2020 - 00:03 |

    Ahilik Haftası’na koronavirüs ayarı

    İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), salgın tedbirleri nedeniyle kutlanamayan Ahilik Haftası etkinliklerini internet ortamına taşıdı.

    Ahilik Haftası’na koronavirüs ayarı

    14-20 Eylül günleri arasında kutlanması planlanan 33. Ahilik Haftası kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla Atatürk anıtına çelenk konulacak. Ardından Vali Yavuz Selim Köşger ile Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ziyaret edilecek. Yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere kıyafetler giydirilecek. Etkinlikler, www.izmirahi2020.com adresinden canlı yayınlanacak.

    Kutlamalara bu yıl salgın nedeniyle ara verdiklerini belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Yalın anlamıyla ahi ‘kardeşim’ demektir. İyi ahlakı, bilimi, eğitimi, kaliteli üretmeyi, doğru tartmayı, tüketiciye saygıyı, yardımlaşmayı öngörür” dedi.

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