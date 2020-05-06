‘Ahkâm kesmeyin’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter’daki ‘Başkanın Günlüğü’nde, 3 Mayıs’ı Dünya İzmirliler Günü ilan etmesine gelen tepkileri değerlendirdi. Bir bardak suda fırtına koparıldığını belirten Soyer, “Atatürk anıtlarına çelenk bırakılmasını bile engelleyerek bayramlarımızı zehir edenler bu konuda hiç ahkâm kesmeye kalkışmasınlar” dedi. 3/5 Dünya İzmirliler Günü’yle, İzmir’in plakasından yola çıkan bir espriyle dünyanın her yerinden İzmirlileri buluşturmayı hedefleyen ve şehrin marka değerine katkı sağlamaya gayret eden bir girişimde bulunduklarını kaydeden Soyer, “Bunun üzerinden siyaset üretmeye kalkanlar boşuna zahmet etmesin, daha böyle onlarca gün kutlayacağız” mesajını verdi, şu soruyu sordu: “Dünyanın dört bir yanına dağılmış ama kalpleri burada kalan İzmirlileri buluşturmanın, bu sayede kentin kültürel, turistik değerlerini öne çıkarmanın kime ne zararı olabilir?”