Ahmetli’de mücadele sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli’nin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Ekiplerimiz 7/24 görev başında” dedi.