03.03.2020 - 07:00 |
Ahmetli’de mücadele sürüyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli’nin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli’nin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Ekiplerimiz 7/24 görev başında” dedi.
Yer: İstanbul! 'Her şeyi ortaya koyuyoruz'İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.