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    HaberlerEge Haberleri Ahmetli’de mücadele sürüyor
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    03.03.2020 - 07:00 |

    Ahmetli’de mücadele sürüyor

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli’nin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

    Ahmetli’de mücadele sürüyor

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri, Ahmetli’nin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açık tutuyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Ekiplerimiz 7/24 görev başında” dedi.

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