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    HaberlerEge Haberleri Ahşaba can veriyor
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    26.07.2020 - 00:02 |

    Ahşaba can veriyor

    Ahşaba can veriyor

    İşadamı Türker Gündoğdu, sektöre yeni bir soluk getirdi, Woodea.Store markasıyla el yapımı dekoratif palet ürünlerle mobilya üretmeye başladı. Hammadde olarak çam ağacından elde edilen ve lojistik sektöründe kullanılan Europalet adlı ürünü mobilya haline getirdiklerini söyleyen Gündoğdu, “Masa, sehpa, salıncak, koltuk ve raf gibi ürünlerimiz farklılık ve şıklık arayanların beğenisiyle karşılaştı. Kurumsal firmalar ve belediyelere de satış gerçekleştiriyoruz” dedi. Gündoğdu, Türkiye’de ilk defa ahşap palet kullanarak bir butik otel açma hayali bulunduğunu dile getirdi.

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
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