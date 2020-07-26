Ahşaba can veriyor

İşadamı Türker Gündoğdu, sektöre yeni bir soluk getirdi, Woodea.Store markasıyla el yapımı dekoratif palet ürünlerle mobilya üretmeye başladı. Hammadde olarak çam ağacından elde edilen ve lojistik sektöründe kullanılan Europalet adlı ürünü mobilya haline getirdiklerini söyleyen Gündoğdu, “Masa, sehpa, salıncak, koltuk ve raf gibi ürünlerimiz farklılık ve şıklık arayanların beğenisiyle karşılaştı. Kurumsal firmalar ve belediyelere de satış gerçekleştiriyoruz” dedi. Gündoğdu, Türkiye’de ilk defa ahşap palet kullanarak bir butik otel açma hayali bulunduğunu dile getirdi.