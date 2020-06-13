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    13.06.2020 - 00:03 |

    Aile hekimleri mağdur

    İzmir Sağlık-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sorunlarına çözüm beklediğini açıkladı.

    Aile hekimleri mağdur

    Sürekli artan iş yükü ile karşı karşıya kaldığını belirten Özdemir, “Aile hekimliği birimlerindeki nüfusun 3 bine indirilmesi ve herhangi bir ücret kaybı yaşanmaması için kişi başına ödenecek ücret katsayısının artırılması gerekiyor. Tek hekimlik birimlerde çalışanların özlük hakları düzenlenmeli, izin sürelerinde ve raporlarda ücret kesintisi olmamalı. Kovid-19 tanı nedeniyle karantinaya alınan çalışanların maaşlarının kesilmesi de mağduriyete yol açtı” dedi.

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