Aile hekimleri mağdur

Sürekli artan iş yükü ile karşı karşıya kaldığını belirten Özdemir, “Aile hekimliği birimlerindeki nüfusun 3 bine indirilmesi ve herhangi bir ücret kaybı yaşanmaması için kişi başına ödenecek ücret katsayısının artırılması gerekiyor. Tek hekimlik birimlerde çalışanların özlük hakları düzenlenmeli, izin sürelerinde ve raporlarda ücret kesintisi olmamalı. Kovid-19 tanı nedeniyle karantinaya alınan çalışanların maaşlarının kesilmesi de mağduriyete yol açtı” dedi.