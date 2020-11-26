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    HaberlerEge Haberleri ‘Aile içi sevgi ve hoşgörüyü öğretmeliyiz’
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    26.11.2020 - 00:05 |

    ‘Aile içi sevgi ve hoşgörüyü öğretmeliyiz’

    Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, hiçbir toplum ve kültürün şiddeti hoş göremeyeceğini ve görmemesi gerektiğini vurguladı.

    ‘Aile içi sevgi ve hoşgörüyü öğretmeliyiz’

    İnsanların öncelikle tüm canlıların yaşam hakkı olduğu bilinç ve vicdani değerlerini taşıması gerektiğini dile getiren Tuncel, “Şiddeti ve şiddet içeren tüm suçları bütün toplumlardan, kültürlerden silmemiz, daha küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza aile içi hoşgörü ve sevgiyi öğretmemiz gerekir” diye konuştu.

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