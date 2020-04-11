Aileler için de psikolojik destek

Virüsle yaşanan kaygı ve stresin doğal olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Gülveren, “Sağlık çalışanlarının psikolojisini desteklemek için görüşmeler planladık ve düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu görüşmelerde yaşadıkları kaygının sebebi ise çoğunlukla, ailelerine bulaş götürme korkusu ve ailelerinin çocuklarına yansıttıkları kaygının olumsuz etkileri. Tüm ebeveynler gibi çocuklarını zorluk ve mücadele vererek yetiştiren sağlık personelimizin ailelerini ise bilgilendirmemiz gerektiğini düşündük. Ailelerimizin kaygılarını göz önüne alarak motivasyon görüşmelerimize devam ediyoruz. Çünkü büyük bir aile olmak, bütün bir şekilde dayanışma içinde olmayı gerektiriyor” dedi.