11.04.2020 - 00:02 |
Aileler için de psikolojik destek
Hastaların ve çalışanların sağlığını en üst seviyede korumak için JCI (Joint Commission International) dâhil tüm uluslararası akreditasyon gerekliliklerini uygulayan Medical Park İzmir Hastanesi, ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının yanı sıra yakınlarını da telefonla arayarak psikolojik destek hizmeti veriyor.
Virüsle yaşanan kaygı ve stresin doğal olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Gülveren, “Sağlık çalışanlarının psikolojisini desteklemek için görüşmeler planladık ve düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu görüşmelerde yaşadıkları kaygının sebebi ise çoğunlukla, ailelerine bulaş götürme korkusu ve ailelerinin çocuklarına yansıttıkları kaygının olumsuz etkileri. Tüm ebeveynler gibi çocuklarını zorluk ve mücadele vererek yetiştiren sağlık personelimizin ailelerini ise bilgilendirmemiz gerektiğini düşündük. Ailelerimizin kaygılarını göz önüne alarak motivasyon görüşmelerimize devam ediyoruz. Çünkü büyük bir aile olmak, bütün bir şekilde dayanışma içinde olmayı gerektiriyor” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (10 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyadaki bu haftanın öne çıkan başlıkları...
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.