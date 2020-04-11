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    HaberlerEge Haberleri AK Parti ‘uzaktan’ toplandı
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    11.04.2020 - 00:05 |

    AK Parti ‘uzaktan’ toplandı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeye uyarak teşkilat toplantılarını internet üzerinden yaptı.

    AK Parti ‘uzaktan’ toplandı

    egedesonsoz.com’un haberine göre Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve teşkilatın kadın ve gençlik kolları kademelerindeki yöneticilerle video konferans yöntemiyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Dağ, “İzmir İl Başkanımız, milletvekillerimiz, gençlik ve kadın kolları il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla toplantı yaptık. İlçelerimizde koronavirusle ilgili çalışmalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk” dedi. Dağ, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yılı nedeniyle twitter’dan bir paylaşım yaptı. AA’nın haberine göre Dağ, “Polis teşkilatımız her koşulda üstüne düşen vazifeyi yerine getirmektedir. Dün meskûn mahalde teröre geçit vermeyen kahramanlar, bugün salgın dolayısıyla vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gidermek için sahada çalışmaktadırlar. Minnettarız” ifadelerine yer verdi. İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de konuyla ilgili bir mesaj yayımladı, “Polisimiz, güven ve şefkatin kapısıdır” dedi.

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