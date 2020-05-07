AK Parti ve MHP’den kampanya

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ile Bornova Hükümet Meydanı’nda bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, hem İzmirlilere hem de partililerine kan bağışlamaları çağrısında bulundu. Her iki başkan, Gök’le beraber kan verenleri tek tek ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Hem AK Parti ve MHP teşkilatlarını hem de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” diye konuştu. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katkı yapmayı kendilerine görev addettiklerini belirtti.



