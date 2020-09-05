AK Parti’de ilçe kongreleri başlıyor

İlçe kongrelerine 8 Mart’ta başlayan AK Parti İzmir’de, bugün Gaziemir ve Torbalı’da başlayacak olan kongreler, 11 Ekim 2020 Pazar günü Karşıyaka ve Menemen kongreleriyle tamamlanacak.

Aliağa, Bayındır, Bergama, Kınık ve Kiraz ilçelerinin kongreleri yapılmış, ancak Kovid-19 nedeniyle sandık mesaisine ara verilmişti. İl yönetimi, 13 Mart 2020’de Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelede aldığı önlemler kapsamında kongrelerin ertelendiğini duyurmuştu.