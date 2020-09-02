AK Parti’den kınama

AK Parti, CHP İzmir Gençlik Gençlik Kolları Kongresi’nde basın çalışanlarının darp edilmesini kınadı. Sürekli, egedesonsoz.com’un haberine göre, “CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi’nde kamuoyunu bilgilendirme vazifesini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarına saldırılması büyük hezeyandır! Şiddetle kınıyoruz. Bu vahametin ardından yapılan açıklamalar da ne yazık ki kamuoyunu tatmin etmemiştir” açıklamasını yaptı.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da, sosyal medyadan “Basın emekçilerimizin tam yanında, şiddetin tam karşısındayız” dedi.