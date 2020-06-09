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    HaberlerEge Haberleri AK Parti’den tepki
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    09.06.2020 - 07:00 | | AA

    AK Parti’den tepki

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyon işlerini yürütecek kişinin terör propagandası sebebiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası almış olmasına AK Parti’den tepki geldi.

    AK Parti’den tepki

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyon işlerini yürütecek kişinin terör propagandası sebebiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası almış olmasına AK Parti’den tepki geldi. İzmir Milletvekili Atilla Kaya, “Maskenin arkasında saklı gerçekler” sözleriyle CHP’yi eleştirdi. İzmir İl Başkan Kerem Ali Sürekli de, “Soyer’in; KHK ile ihraç edilen HDP’lilere ihale ve üst düzey görev vermesi kabul edilemez” diye konuştu.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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