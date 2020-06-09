İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyon işlerini yürütecek kişinin terör propagandası sebebiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası almış olmasına AK Parti’den tepki geldi. İzmir Milletvekili Atilla Kaya, “Maskenin arkasında saklı gerçekler” sözleriyle CHP’yi eleştirdi. İzmir İl Başkan Kerem Ali Sürekli de, “Soyer’in; KHK ile ihraç edilen HDP’lilere ihale ve üst düzey görev vermesi kabul edilemez” diye konuştu.