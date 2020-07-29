Akademisyenler mutlu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 126 devlet 68 vakıf olmak üzere 194 üniversiteden 16 bin 624 akademisyenin görüşü alınarak hazırlanan “Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler 2020” araştırmasında Ege Üniversitesi, devlet üniversiteleri akademik ekoloji genel sıralamasında 72 puan ekolojik düzeyi ile 7’nci sırada yer aldı. EÜ ayrıca, 194 devlet ve vakıf üniversitesinin değerlendirildiği “Üniversitelerin Akademik Kültür ve Destek Sıralaması”nda 93 düzeyinde puan alarak birinci sıraya yerleşti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma Üniversitesi olma yolunda bütün akademik birimlerimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüterek, önemli bir ivme yakaladık. Oluşturduğumuz ideal akademik kültürün sonuçlarını görmek bizleri sevindiriyor. Akademisyenlerimizin üniversitemizdeki bilim ortamından ve insan ilişkilerinden memnun olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Öğrencileri motive etti

Öte yandan Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Yıldız Kümeleri Üzerine Güncel Çalışmalar” çalıştayı düzenlendi.

15 üniversiteden katılan toplam 90 lisansüstü öğrenci ve akademisyene teşekkür eden Budak, “Hem günlük yaşamlarımızda hem de eğitim-öğretim süreci bağlamında zor koşullarla mücadele ettiğimiz bugünlerde, çalıştayımız, bilime katkı sağlamanın yanı sıra öğrencilerimize kaybettikleri motivasyonun tekrar kazandırılmasında da oldukça kıymetli bir adımı teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni fikirler ortaya çıktı

Merkez Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal ise “Astronomi ve astrofizik alanında akademik kariyerlerinin daha başında olan öğrencilerimize motivasyon ve çalışma azmi kazandırmak, yalnız olmadıklarını hatırlatmak amacıyla yola çıkıp bir çalıştay serisi oluşturmaya karar verdik. Astronomi alanındaki yeni çalışma alanlarını ve hedefleri değerlendirilirken, bir yandan da bu konularda yeni çalışma ekiplerinin oluşması için yeni fikirler ortaya çıkmasına yardımcı olduk” dedi.