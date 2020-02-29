‘Akademi’ye en çok başvuru İzmir’den

AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından toplumsal sorunları tanımlamak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler ve stratejiler belirlemek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Siyaset Akademisi’nin 19’uncu dönem başvurularında İzmir’de tüm zamanların rekoru kırıldı. 38 ilde yürütülen kayıt döneminde, İzmir AK Parti İl Başkanlığı, bin 149 kayıt ile birinci sırada yer aldı.

Yeni siyasetçiler

Genel Merkez tarafından ödüle layık görülen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ankara’daki parti genel merkezinde düzenlenen törene katıldı. Açılış dersinin sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Sürekli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödüllerini aldı. “Talebin çok olması bizi mutlu etti” diyen Sürekli, “Siyaset Akademisi gibi kurumsallaşmış bir proje teşkilatlarımızı güçlendirecek yeni soluklar, yeni siyasetçiler ortaya çıkaracak” dedi.