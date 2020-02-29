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    HaberlerEge Haberleri ‘Akademi’ye en çok başvuru İzmir’den
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    29.02.2020 - 00:03 |

    ‘Akademi’ye en çok başvuru İzmir’den

    AK Parti İl Başkanlığı’nın kayıt çalışmaları sonucu bin 149 kayıt ile tüm zamanların Türkiye rekoru kırıldı

    ‘Akademi’ye en çok başvuru İzmir’den

    AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından toplumsal sorunları tanımlamak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler ve stratejiler belirlemek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Siyaset Akademisi’nin 19’uncu dönem başvurularında İzmir’de tüm zamanların rekoru kırıldı. 38 ilde yürütülen kayıt döneminde, İzmir AK Parti İl Başkanlığı, bin 149 kayıt ile birinci sırada yer aldı.

    Yeni siyasetçiler

    Genel Merkez tarafından ödüle layık görülen İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ankara’daki parti genel merkezinde düzenlenen törene katıldı. Açılış dersinin sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Sürekli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödüllerini aldı. “Talebin çok olması bizi mutlu etti” diyen Sürekli, “Siyaset Akademisi gibi kurumsallaşmış bir proje teşkilatlarımızı güçlendirecek yeni soluklar, yeni siyasetçiler ortaya çıkaracak” dedi.

    Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
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