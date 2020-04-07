Akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmasın

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, koronavirüs salgını nedeniyle hayatın felç olduğunu, taşıma sektörünün de bu nedenle daha önce eşi görülmemiş bir krizde olduğunu açıkladı. “Mesleğimiz gereği sağlık ve emniyet çalışanları gibi kesintisiz görev yapıyoruz” diyen Anık, “Zararına çalışıyoruz. En önemli gider kalemimiz olan akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmamasını talep ediyoruz” dedi. Hükümete çağrıda bulunan Anık, şöyle konuştu:

‘24 saat çalışıyoruz’

“Ülke genelinde tüm taksiciler yaşam mücadelesi veriyor. Hükümetimize ilk etapta sunulan desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneği için başvurduk, üyelerimizi de bu haktan yararlanmaları için uyardık. Taksilerin bir gün tek ve bir gün çift plaka sayısına göre trafiğe çıkma uygulaması da yerinde oldu. Ancak daha çok desteğe ihtiyacımız var. En önemli gider kalemimiz olan akaryakıtta ciddi ÖTV ve KDV yükü olduğu herkesin malumu. Normal koşullarda biz bunu ödemekten, devletimize mali katkıda bulunmaktan asla şikayetçi olmadık. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda esnafımız zararına çalışıyor. Mesleğimiz gereği bu zor günlerde bile sağlık ve emniyet çalışanları gibi günün 24 saati kesintisiz hizmet sunan esnafın temsilcisi olarak Hükümetimize sesleniyorum. Akaryakıttan ÖTV ve KDV alınmasın! Ailelerimizle 100 bin kişilik İzmirli taksici esnafı olarak acil yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Sesimizin duyulacağına, Hükümetimizin esnafımızı ayakta tutacak ek önlemler alacağına inanıyoruz.”