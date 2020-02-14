14.02.2020 - 00:01 |
Akdeniz belediyeleri Zolan’ı ziyaret etti
Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.
Tütüncü, Zolan’ı 28-30 Mart’taki 8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na davet etti. Başkan Zolan, “Kepez Belediye Başkanlığı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı başarıyla sürdürüyorsunuz. Fuara katılmaya çalışacağız” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.