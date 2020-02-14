Akdeniz belediyeleri Zolan’ı ziyaret etti

Tütüncü, Zolan’ı 28-30 Mart’taki 8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na davet etti. Başkan Zolan, “Kepez Belediye Başkanlığı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı başarıyla sürdürüyorsunuz. Fuara katılmaya çalışacağız” dedi.