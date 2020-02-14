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    HaberlerEge Haberleri Akdeniz belediyeleri Zolan’ı ziyaret etti
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    14.02.2020 - 00:01 |

    Akdeniz belediyeleri Zolan’ı ziyaret etti

    Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

    Akdeniz belediyeleri Zolan’ı ziyaret etti

    Tütüncü, Zolan’ı 28-30 Mart’taki 8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na davet etti. Başkan Zolan, “Kepez Belediye Başkanlığı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı başarıyla sürdürüyorsunuz. Fuara katılmaya çalışacağız” dedi.

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