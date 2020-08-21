Akhisar Basket’in arkasında yine Alhatoğlu olacak

Kulüp Başkanı Ayan, “Belirsiz bir süreç olmasına rağmen Alhatoğlu bizi yalnız bırakmadı. Arkamızda olduklarını bilmek bize güç veriyor. Tüm sporcularımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



‘En iyilerle beraberiz’

Alhatoğlu Zeytinyağları Ortağı Alper Alhat, “Akhisar Belediyesi Basketbol Kulübü’ne olan desteğimizi güçlendirerek devam ediyoruz. Geçen sezon koyulan hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi. Mustafa Alhat ise, “Alhatoğlu olarak doldurduğumuz her zeytinyağının, ambalajının arka etiketinde firma logomuz yer alır. O logo, her ürünümüzün arkasında durduğumuzun taahhüdüdür. Bu duruma atfen hem Akhisar Belediyesi Basketbol Kulübü’nün hem de Akhisarlı dünya şampiyonu cimnastikçimiz Ayşe Begüm Onbaşı’nın formalarında özellikle sırt reklamını tercih ettik” dedi.