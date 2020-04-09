BİST93.2250,91 EURO7,380,12USD6,780,13ALTIN358,820,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akhisar dayanışması
    ABONE OL
    09.04.2020 - 00:02 |

    Akhisar dayanışması

    Akhisar Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle gelirlerini kaybeden işçi ve esnaf ile muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaş için gıda yardım paketlerinin dağıtımına başladı.

    Akhisar dayanışması

    Göreve geldikleri günden bu yana durumu iyi olmayan vatandaşa düzenli olarak gıda, giyecek, yakacak ve benzeri gibi yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, “Başlattığımız Akhisar Dayanışması ile bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Gıdaları da Akhisar’daki yerli üreticilerden alarak esnafa da destek oluyoruz. İlk etapta 500 gıda yardım paketi, haftaya ise 800 gıda yardım paketini ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağız” diye konuştu.

    Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 444 11 45 numaralı telefondan ulaşan vatandaşların talepleri, uzman personelin incelemesi sonucunda hızlı bir şekilde gideriliyor.

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynadıMuğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem

    Son dakika haberi: Van'da korkutan deprem

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

    Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildi

    Sıradaki Haber