Göreve geldikleri günden bu yana durumu iyi olmayan vatandaşa düzenli olarak gıda, giyecek, yakacak ve benzeri gibi yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, “Başlattığımız Akhisar Dayanışması ile bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Gıdaları da Akhisar’daki yerli üreticilerden alarak esnafa da destek oluyoruz. İlk etapta 500 gıda yardım paketi, haftaya ise 800 gıda yardım paketini ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağız” diye konuştu.

Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne 444 11 45 numaralı telefondan ulaşan vatandaşların talepleri, uzman personelin incelemesi sonucunda hızlı bir şekilde gideriliyor.