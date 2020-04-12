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    HaberlerEge Haberleri Akhisar dayanışması
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    12.04.2020 - 00:02 |

    Akhisar dayanışması

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hayırsever vatandaşın Ramazan ayında yapacağı her türlü yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hazır olduklarını belirtip çağrıda bulundu.

    Akhisar dayanışması

    Belediye olarak ‘Akhisar Dayanışması’ ile ilk aşamada bin 800 kişiye yardım ulaştırdıklarını belirten Dutlulu, “Sizlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının gelişi ile birlikte gıda yardımı yapmak isteyen, fakat içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte yardımlarını ulaştırmakta zorlanan hayırseverler, yardımlarını belediyemizin vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine iletebilirler” dedi.

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