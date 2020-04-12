Belediye olarak ‘Akhisar Dayanışması’ ile ilk aşamada bin 800 kişiye yardım ulaştırdıklarını belirten Dutlulu, “Sizlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının gelişi ile birlikte gıda yardımı yapmak isteyen, fakat içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte yardımlarını ulaştırmakta zorlanan hayırseverler, yardımlarını belediyemizin vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine iletebilirler” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.