Belediye olarak ‘Akhisar Dayanışması’ ile ilk aşamada bin 800 kişiye yardım ulaştırdıklarını belirten Dutlulu, “Sizlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının gelişi ile birlikte gıda yardımı yapmak isteyen, fakat içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte yardımlarını ulaştırmakta zorlanan hayırseverler, yardımlarını belediyemizin vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine iletebilirler” dedi.