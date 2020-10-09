Akhisar domat zeytinde hasat

TÜRKİYE’deki 190 milyon zeytin ağacının 22 milyonunu barındıran, sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Akhisar’da zeytin hasadı başladı. Buruşmaların yaşandığı zeytinlerde rekolte düşüklüğü beklenirken, üreticiler fiyat ve primlerin yükselmesini istedi.

Primlere devam

Domat cinsi zeytinde hasat başladığını belirten Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Uzun yıllardır sofralık zeytinde birinci olan bir kentimiz için geçen yıl ilk olarak dane zeytine kilogramı 15 kuruş olmak üzere prim açıklandı. Bundan sonra da çiftçilerimize dane zeytin primini vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sulama sıkıntısı çekiliyor

Üretici Haydar Çimen, “Ortalama kilogram fiyatları 5 liraya gidiyor. Girdi maliyetlerimiz arttı. Bu nedenle domat zeytinin ortalama fiyatının 8 lira olmasını bekliyoruz” dedi. Tesis işletmecisi Yüksek Gıda Mühendisi Gökhan Köse, “Akhisar’da su kaynaklarının daha derinlere inmesi nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Su normalde 100 metrede çıkıyorsa, şimdi 200 metrede çıkıyor. Sulamayla alakalı çalışmaların yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. l ERSAN ERDOĞAN DHA