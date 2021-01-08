BİST1.5220.00EURO9.00-0.18USD7.33-0.12ALTIN452.510.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akhisar, efsane başkanı uğurladı
    ABONE OL
    08.01.2021 - 07:00 |

    Akhisar, efsane başkanı uğurladı

    Akhisar Ticaret Borsası’nın Kurucu Başkanı Önder Yamanel, kalp krizi sonucu önceki gün hayata gözlerini yumdu.

    Akhisar, efsane başkanı uğurladı

    Akhisar Ticaret Borsası’nın Kurucu Başkanı Önder Yamanel, kalp krizi sonucu önceki gün hayata gözlerini yumdu. Akhisar Ticaret Borsası’nda 40 yıl hizmet eden Yamanel, zeytinin markalaşmasında büyük rol oynadı. Borsa hizmet binası, Akhisar Ticaret Borsası Zeytin ve Gıda Pazarı, Akhisar Ticaret Borsası Altı Eylül İlkokulu’nu hayata geçiren Yamanel, sektörde birçok ilke de imza attı. Borsa Başkanı Alper Alhat, “Akhisar’ın zeytin yolculuğuna önderlik eden, eğitimin her şeyden önemli olduğuna inanan Önder Yamanel, bizim için bir hazineydi” dedi. Yamanel, Reşatbey Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Sıradaki Haber