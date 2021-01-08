Akhisar, efsane başkanı uğurladı

Akhisar Ticaret Borsası’nın Kurucu Başkanı Önder Yamanel, kalp krizi sonucu önceki gün hayata gözlerini yumdu. Akhisar Ticaret Borsası’nda 40 yıl hizmet eden Yamanel, zeytinin markalaşmasında büyük rol oynadı. Borsa hizmet binası, Akhisar Ticaret Borsası Zeytin ve Gıda Pazarı, Akhisar Ticaret Borsası Altı Eylül İlkokulu’nu hayata geçiren Yamanel, sektörde birçok ilke de imza attı. Borsa Başkanı Alper Alhat, “Akhisar’ın zeytin yolculuğuna önderlik eden, eğitimin her şeyden önemli olduğuna inanan Önder Yamanel, bizim için bir hazineydi” dedi. Yamanel, Reşatbey Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.