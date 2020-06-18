Akhisar kendine güveniyor

Akigo, sezona ara verilmeden önce çıktığı son 3 deplasman maçını da kazandı. Gurbette lider Hatayspor’u 3-2, Eskişehirspor’u 2-1 ve yine en önemli rakiplerinden Adana Demirspor’u 3-2 yenen Akigo, son deplasman mağlubiyetini 2 Şubat’ta Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetimindeki ilk maçta Altınordu’dan aldı. Maçın salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak olması da deplasman takımı Akhisar’da avantaj olarak görülüyor. Ligde 7. sırada bulunan rakibini yendiği takdirde aradaki farkı 5 puana çıkaracak Akhisarspor, kalan 5 hafta öncesi Play Off hattında büyük avantaj elde edecek.