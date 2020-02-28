Akhisar, kendini affettirdi

TFF 1. Lig’de 7 maç galibiyet hasreti çeken ve şampiyonluk hedeflerken Play Off hattından çıkan Akhisarspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural’la son 3 maçın 2’sini kazanarak yarıştan kopmadı. Ligde son 10 maç öncesi 35 puana ulaşan Akigo, yarın Eskişehirspor’a konuk olacak. İlk 6 içinde kalabilme adına kendileri için dönüm maçını geride bıraktıklarını belirten Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Zorlu periyotta istediğimiz sonucu iyi futbolla aldık. Eskişehir deplasmanında da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan son haftaların formda ismi Bjarnason, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bjarnason ve sol kanat Erhan Çelenk, takımın son iki galibiyetinde başrol oynadı. Deplasmanda 3-2 kazanılan Hatayspor maçında birer gol atan ikili, yine birer güzel gol atarak iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özleminin son bulmasına büyük katkı yaptı.