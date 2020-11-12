12.11.2020 - 00:02 |
Akhisar Pazarcılar Odası’ndan yardım
İzmir’DEKİ depremin ardından mağdur durumda kalan depremzedelere, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, 100 adet battaniye yardımında bulundu.
Kaymakamlığın kampanyasına destek veren Güral ve oda üyeleri, “Battaniyelerle soğuk kış günlerinde İzmir’deki vatandaşlarımıza Akhisar Pazarcılar Odası olarak bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik” ifadelerini kullandı.