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    HaberlerEge Haberleri Akhisar Pazarcılar Odası’ndan yardım
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    12.11.2020 - 00:02 |

    Akhisar Pazarcılar Odası’ndan yardım

    İzmir’DEKİ depremin ardından mağdur durumda kalan depremzedelere, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Akhisar Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral, 100 adet battaniye yardımında bulundu.

    Akhisar Pazarcılar Odası’ndan yardım

    Kaymakamlığın kampanyasına destek veren Güral ve oda üyeleri, “Battaniyelerle soğuk kış günlerinde İzmir’deki vatandaşlarımıza Akhisar Pazarcılar Odası olarak bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik” ifadelerini kullandı.

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