26.02.2020 - 00:00 |
Akhisar, telafiyi kazanarak yapacak
TFF 1. Lig’de lider Hatayspor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde Fatih Karagümrük’e şok bir şekilde yenilerek yeniden Play Off hattının dışına çıkan Akhisarspor, bugün hafta içi mesaisinde Giresunspor’u ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı Caner Ok yönetecek. Bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 10, kale arkası ve misafir 5 lira olarak açıklandı.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.