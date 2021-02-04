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    HaberlerEge Haberleri Akhisar’da, 3 bin 300 liradan az maaş yok
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    04.02.2021 - 00:02 |

    Akhisar’da, 3 bin 300 liradan az maaş yok

    Akhisar Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan ve yaklaşık 700 işçiyi kapsayan anlaşma ile en düşük maaş 3 bin 300 lira oldu.

    Akhisar’da, 3 bin 300 liradan az maaş yok

    “Akhisar Belediyesi’nde 3 bin 300 liranın altında maaş olmayacak” diyen Başkan Besim Dutlulu, “Göreve geldiğimizde 2 bin 300 lira alan emekçi dostlarımızın yaşam standardı yükselecek, daha büyük şevkle hizmet edecekler. Asgari Geçim İndirimi’ne (AGİ) göre bu rakam daha da artacak. Bu yıl en düşük maaş alan 624 arkadaşımıza net yüzde 20.12 zam yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Belediye-İş Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin ise, “Pandemi döneminde tüm şartları zorlayıp en yüksek seviyede katkı sağladığı için işçi arkadaşlarımız ve sendikamız adına Başkan Dutlulu’ya teşekkür ederiz” dedi.

    Çocuklara ücretsiz süt

    Akhisar Belediyesi 1- 5 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtımına devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Köy-Koop Manisa Birlik Başkanı Mehmet Kavas ile birlikte ‘Süt Kuzusu’ hizmetimizin 2021 yılı protokolünü imzaladık. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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