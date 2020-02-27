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    HaberlerEge Haberleri Akhisar’da artık kiraz yetişecek
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    27.02.2020 - 00:01 |

    Akhisar’da artık kiraz yetişecek

    Tarımı kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak üzere örnek bir çalışma kaydeden Akhisar Belediyesi, Dağdere, Yeğenoba ve Çıtak mahallerindeki 16 çiftçiye bin 200 kiraz fidanı dağıtımı yaptı.

    Akhisar’da artık kiraz yetişecek

    Projeyle tarımsal kalkınmayı hedeflediklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Hedefimiz rekolte olarak belirli bir büyüklüğe ulaşıp, zeytinde olduğu gibi kirazda da pazar oluşturmak ve tarım üreticilerimize destek olmak” dedi.

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