27.02.2020 - 00:01 |
Akhisar’da artık kiraz yetişecek
Tarımı kalkındırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak üzere örnek bir çalışma kaydeden Akhisar Belediyesi, Dağdere, Yeğenoba ve Çıtak mahallerindeki 16 çiftçiye bin 200 kiraz fidanı dağıtımı yaptı.
Projeyle tarımsal kalkınmayı hedeflediklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, “Hedefimiz rekolte olarak belirli bir büyüklüğe ulaşıp, zeytinde olduğu gibi kirazda da pazar oluşturmak ve tarım üreticilerimize destek olmak” dedi.
Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.