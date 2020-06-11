Akhisar’da bakım zamanı

Akhisar Belediyesi, Ege temsilcisinin mabedi Spor Toto Akhisar Stadı’nın zeminini sezonun devamına hazır hale gelmesi için bakıma aldı. Stadın zemininde hibrit çime son olarak kök mantarı ilaçlaması yapıldı. Akhisarspor, 21 Haziran’da Altay’a konuk olduktan sonra evindeki ilk maçta 28 Haziran’da Ümraniyespor’u ağırlayacak. Yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Oyuncularımı Altay maçına hazırlarken bir yanda da sağlık açısından yapılması gereken tüm tedbirler hayata geçiriliyor. El birliğiyle bu işin üstesinden de geleceğiz” dedi.