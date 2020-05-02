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    HaberlerEge Haberleri Akhisar’da devrede...
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    02.05.2020 - 00:04 |

    Akhisar’da devrede...

    Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, küçük isletme üyelerinin yararlanacağı kredinin devreye girdiğini açıkladı.

    Akhisar’da devrede...

    Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, Başkan Yardımcısı Kaya Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Tınazlı ve Erol Şirin’in de katıldığı protokolde bilgi veren ATSO Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca, banka tarafından yıllık 3 milyon liraya kadar cirosu olan Ticaret ve Sanayi Odası üyesi şahıs firmalarına yönelik ve küçük isletmelere kredi veriliyor. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli kredinin faiz oranı yıllık yüzde 7,5. 1 Nisan’dan önce kurulan şahıs firmalarının kullanabileceği azami 25 bin lira, KGF kefaletli nakit ve yanında 25 bin liraya kadar paraf kart limiti verilebilecek olan krediye başvurular, www.halkbank.com.tr ve www.halkbankkobi.com.tr adresinden yapılıyor” dedi.

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