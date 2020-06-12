Akhisar’da etüt merkezi hizmette

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilköğretim, orta öğretim ve lise öğrencilerinin derslerine ve sınavlara çalışabileceği etüt merkezinin hizmete başladığını duyurdu, “Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak genç nesillerimiz ve onların eğitimi her zaman bizim önceliklerimiz arasında olacak” diye konuştu.

Başkan Dutlulu, “Etüt merkezi Akhisar Belediyesi hizmet binası arkasında İnönü Mahallesi 154 sokak üzerinde hizmete girerken hafta içi her gün öğrencilerin hizmetinde olacak” dedi.