05.04.2020 - 00:01 |
Akhisar’da, gönülden 100 bin adet maske
Akhisar’da gönüllü işçiler, koronavirüs salgını ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla, belediyesi işbirliğiyle 100 bin tıbbi maske üretimine başladı.
Üretilen maskeler sağlık çalışanlarına, belediye personeline ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Akhisar Belediyesi tarafından alınan tıbbi maskelik kumaşı dikmek için çalışan gönüllü emekçileri ziyaret eden Başkan Besim Dutlulu, “Zor günleri, hiçbir ücret talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla çalışan, mücadele eden ve üreten sizin gibi emekçilerimizin gösterdiği dayanışma örneği ile aşacağız. Sizlerle gurur duyuyor ve hepinizi yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağız” diye konuştu.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.