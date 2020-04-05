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    HaberlerEge Haberleri Akhisar’da, gönülden 100 bin adet maske
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    05.04.2020 - 00:01 |

    Akhisar’da, gönülden 100 bin adet maske

    Akhisar’da gönüllü işçiler, koronavirüs salgını ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla, belediyesi işbirliğiyle 100 bin tıbbi maske üretimine başladı.

    Akhisar’da, gönülden 100 bin adet maske

     Üretilen maskeler sağlık çalışanlarına, belediye personeline ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Akhisar Belediyesi tarafından alınan tıbbi maskelik kumaşı dikmek için çalışan gönüllü emekçileri ziyaret eden Başkan Besim Dutlulu, “Zor günleri, hiçbir ücret talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla çalışan, mücadele eden ve üreten sizin gibi emekçilerimizin gösterdiği dayanışma örneği ile aşacağız. Sizlerle gurur duyuyor ve hepinizi yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Bu zor günleri hep birlikte mücadele ederek aşacağız” diye konuştu.

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