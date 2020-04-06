06.04.2020 - 00:01 |
Akhisar’da kırmızı çizgi
Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaş için Akhisar Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine bir buçuk metre aralıklarla sosyal mesafe çizgisi çekti.
Kırmızı çizginin yanı sıra “Sağlığımız için mesafemizi koruyalım” mesajı sprey boya ile yerlere yazıldı. Başkan Dutlulu, “Akhisar’ımızda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını üzülerek gördüm. Duyarlı olalım” dedi.
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