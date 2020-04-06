BİST89.5530,05EURO7,27-0,17USD6,72-0,17ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akhisar’da kırmızı çizgi
    ABONE OL
    06.04.2020 - 00:01 |

    Akhisar’da kırmızı çizgi

    Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaş için Akhisar Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine bir buçuk metre aralıklarla sosyal mesafe çizgisi çekti.

    Akhisar’da kırmızı çizgi

     Kırmızı çizginin yanı sıra “Sağlığımız için mesafemizi koruyalım” mesajı sprey boya ile yerlere yazıldı. Başkan Dutlulu, “Akhisar’ımızda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını üzülerek gördüm. Duyarlı olalım” dedi.

    Corona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson hastaneye kaldırıldıCorona virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için
    Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    E-Devlet'ten ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı kimlere kaç tane veriliyor?

    E-Devlet'ten ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske dağıtımı kimlere kaç tane veriliyor?

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Sağlıkçılar için virüs sitesi

    Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

    Malatya'da corona virüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi

    Sıradaki Haber