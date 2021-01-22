Akhisar’da yasak kalktı

TFF 1. Lig’de üst üste 8 mağlubiyetle sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan, uzun süren transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosunu takviye etmeye çalışan Akhisarspor’a müjdeli haber geldi. Alacaklı eski futbolcularla her konuda anlaşan yeşil siyahlılarda, yönetim dışından başkanlığı yürüten Evren Özbey, taraftara yönelik videolu mesaj yayınlayarak gönderiye kulübün kuruluş tarihini sembolize eden 1970 beğeni gelmesi durumunda 1 yıldan uzun süredir devam eden yasağın kalkacağını açıkladı. Akhisar, bu mesajın hemen ardından kadrosuna kattığı 5 isme birden lisans çıkardı. Akigo en az 10 takviye yapacak.