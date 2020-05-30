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    30.05.2020 - 00:04 |

    Akhisar’dan korona raporu

    Akhisar’dan korona raporu

    Manisa’nın Akhisar Belediyesi, Türkiye’de ilk koronavirüs olgusunun görüldüğü günden bugüne kadar yapılan çalışmaları bir rapor olarak sundu. Belediye, tüm dünyayı etkisi alan Kovid-19’a karşı, ekonomik ve sosyal yaşama yönelik destekler sağladı, diğer kurumlarla işbirliği yaptı.

    Kent genelinde dezenfeksiyon hizmetlerini 7/24 sürdüren Akhisar Belediyesi’nin oluşturduğu özel dezenfeksiyon ekipleri, tüm kamu kurumlarını (614 uygulama), merkez ve kırsal mahallelerdeki sağlık kuruluşlarını (186 uygulama), Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ni, Devlet Hastanesi ek hizmet binalarını, Akhisar Ağız ve Diş Hastanesi’ni (16 uygulama), kent genelindeki eczane ve işyerlerini (689 uygulama), berber, kuaför ve güzellik salonlarını (224 uygulama), ibadethaneleri (60 uygulama), karantina altındaki bina ve mahalleleri (220 uygulama), özel, ticari ve kamu taşıtlarını (720 uygulama) halk sağlığı için dezenfekte etti.

    Şu ana kadar 300 kilometre uzunluğundaki imar yollarında dezenfekte çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyecilik hizmetlerini aynı duyarlılıkla sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

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