Akhisar’dan örnek proje

Akhisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Bisiklet Trafik Eğitim Parkı” sayesinde, her yaş grubundan vatandaşlar, hem bilinçli bisiklet kullanımını öğrenecek hem de temiz çevre ve sağlıklı bir toplum için örnek uygulamalara imza atacak.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hüsnü Kahraman Kültür ve Sağlıklı Yaşam Gölet Alanı’nda yıllardır boş duran araziyi Bisiklet Trafik Eğitim Parkı olarak tasarlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Toplam 6 dönümlük alana yapılan parkta, çocuklar trafik kurallarını öğrenecek, aileleri de yeşil alanlarda zamanı keyifle geçirecek.

‘Gururla kullanacağız’

Türkiye’de örnek bir projeye imza attıklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Geleceğimize yatırım yaptığımız bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Bisiklet Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımız bisiklet sürüş eğitimi alacak ve trafik kurallarını öğrenecek. Aynı zamanda yetişkinlere de bisiklet eğitimi vereceğiz. Vatandaşlarımız burada güvenli bir şekilde trafikte nasıl seyahat edeceklerinin ve bisiklet kullanacaklarının eğitimini alacak” dedi. Bisan Firması Satış ve Pazarlama Müdürü Halit Topçu da, Akhisar Belediyesi’nin bisiklet kültürünü vatandaşlara aşılayarak önemli bir işe imza attığını belirtti.

Belespit dönemi

Akhisar Belediyesi, sağlıklı yaşam ve temiz bir gelecek için bisiklet kullanımını kentte yaygınlaştırmak ve trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla ‘Belespit’ projesini yaşama geçirdi. Buna göre, bisikletler ücretsiz olarak kiralanabilecek. Uygulama, 40 bisikletle başladı.