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    07.02.2021 - 00:01 |

    Akhisar’dan temiz enerji adımı

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevreci yatırımlarına, Güneş Enerji Santrali’ni (GES) ekledi. Boyalılar Mahallesi’nde belediyeye ait 20 dönüm arazide hayata geçen GES’in açılışını yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “2 bin 880 tane panelimiz var ve 1.2 megavat elektrik enerjisi elde edeceğiz. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Tozlu raflardan aldığımız projenin ihalesini yaptık, kredisini çektik ve tamamladık. Akhisar’ın ilk Güneş Enerji Santrali hem belediyemize yılda 2 milyon lira gibi ciddi bir gelir getirecek hem de havamızın temizliğine katkıda bulunacak” dedi.

    Akhisar’dan temiz enerji adımı


    Açılışa katılan CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da, “Belediyemizin imkanları ile hayata geçirdiği GES, 400 haneye enerji sağlıyor” diye konuştu.

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