“Akhisar’ı çok seviyorum”

TFF 1. Lig’de Akhisarspor’un başında kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Teknik Direktör Yılmaz Vural geleceği hakkında konuştu. “Süper Lig’e yükselmek en büyük hedefimizdi” diyen Vural, “Koronavirüs dönemi bizlere de sıkıntı yarattı. Emek verdik ancak başaramadık. Yeni sezon öncesi Akhisarspor’da kalıp kalmayacağım belirsiz. Ancak burayı çok seviyorum, Akhisarspor çok kıymetli bir camia. Transfer yasağı kalkacak mı? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Yönetim öncelikle bunları belirleyecek. Durumum ondan sonra netlik kazanacak” dedi.