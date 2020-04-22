‘Akhisar’ın hizmetindeyim’

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2 yıl yönetim kurulu başkanlığı yapan Dr. Mehmet Ulusoy, görevini Mehmet Ali Erdayıoğlu’na devretti. Erdayıoğlu, “Bu zor günlerde Oda üyelerinin dışında, onların ailelerinin, çocuklarının ve tüm Akhisar’ın da hizmetindeyiz” dedi.

1999-2013 yılları arasında da Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığını anımsatan Erdayıoğlu, “Son 2 yıldır da Başkan Yardımcısı olarak görev aldım. Oda’nın tüm çalışma sistemini yakından biliyorum. İki yıl önce başkan adayı olduğumda tüm projelerimiz hazırdı. Şimdi onları güncelleyeceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Kovid-19 nedeniyle yaşanan zorlukları Akhisar’ın tek yürek olarak aşacağına inandığını kaydeden Erdayıoğlu, “Akhisar, ekonomik olarak Türkiye’nin 30 ilinden büyük. Bu büyüklüğün nedeni, üreticimizin tarımda modern teknikleri kullanarak, fedakârca üretim yapması. Tüccarımızın ufku geniş. Türkiye’nin en büyük markalarını çıkarıyor. Yaşadığımız zor günleri birlikte aşacağız” diye konuştu.