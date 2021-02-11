Akhisar’ın zeminine TFF’den tam not

Zemin sorununun en büyük sorunlardan biri olduğu ve son dönemde çok tartışıldığı ülke futbolumuzda, Akhisar Belediye Stadyumu’nun zemini, tüm zeminler içerisinde parlamaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı görüntüden çim saha durum tespitlerinde, aralarında büyük kulüplerin de olduğu Türkiye genelindeki tüm stadyumlar arasında ‘çok iyi’ konumda olan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu, Akhisarspor’un ligdeki diğer rakipleri Samsun, Adana, Keçiören ve Balıkesir ile birlikte tam not alarak büyük beğeni topladı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Saha ve çim bakımlarını yapan Akhisar Belediyesi Tesisler Müdürlüğü personelinden teknik bilgi alan Başkan Dutlulu, şehrin takımı Akhisarspor’un daha iyi bir sahada müsabakalara katılabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.