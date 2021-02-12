Akhisar’ın zeytinyağı şifa olsun

LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Esin Mayaöz Ahretlikoğlu ile bir araya gelen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Löseminin farkındayız, LÖSEV’in her zaman yanındayız. Akhisar’da LÖSEV yararına çalışmalar sürüyor, yenileri de yapılacak” diye konuştu.

LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Tezer ise sosyal medya hesabından, Akhisar Belediyesi ve Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti, “Zeytinyağınız, çocuklarımıza hayat verecek” dedi.