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    HaberlerEge Haberleri Akhisar’ın zeytinyağı şifa olsun
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    12.02.2021 - 07:00 |

    Akhisar’ın zeytinyağı şifa olsun

    Akhisar Belediyesi, kendi tarım arazilerinde ürettiği zeytinyağlarını, LÖSEV organizasyonu ile lösemi tedavisi gören çocuklara ulaştırıyor.

    Akhisar’ın zeytinyağı şifa olsun

    LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Esin Mayaöz Ahretlikoğlu ile bir araya gelen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Löseminin farkındayız, LÖSEV’in her zaman yanındayız. Akhisar’da LÖSEV yararına çalışmalar sürüyor, yenileri de yapılacak” diye konuştu.
    LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Tezer ise sosyal medya hesabından, Akhisar Belediyesi ve Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti, “Zeytinyağınız, çocuklarımıza hayat verecek” dedi.

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