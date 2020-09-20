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    HaberlerEge Haberleri Akhisarlı öğrenciye ücretsiz internet...
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    20.09.2020 - 02:11 |

    Akhisarlı öğrenciye ücretsiz internet...

    Akhisar Belediyesi, ilçenin bir çok noktasındaki ücretsiz Wi-Fi’nin yanında, öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 4 GB interneti, öğrencilerin GSM hatlarına yükleyecek. Ayrıca Akhisar Belediyesi Etüt Merkezi’nde bulunan tüm bilgisayarlar yine öğrencilerin hizmetine ücretsiz bir şekilde açılacak.

    Akhisarlı öğrenciye ücretsiz internet...

    Yarından itibaren başvuruları alacaklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, “Evlerinde bilgisayarı olmayan televizyon olmayan öğrencilerimiz de Etüt Merkezi’mize davet ediyorum. Eğitimde fırsat eşitliği adına tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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