Akhisarlı öğrenciye ücretsiz internet...

Yarından itibaren başvuruları alacaklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, “Evlerinde bilgisayarı olmayan televizyon olmayan öğrencilerimiz de Etüt Merkezi’mize davet ediyorum. Eğitimde fırsat eşitliği adına tüm öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.