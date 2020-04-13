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    13.04.2020 - 00:02 |

    Akhisarlılara destek

    Akhisarlılara destek

    AKHİSAR Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince mahalle mahalle gezip yardım kolisi ile ekmek dağıttı. Başkan Besim Dutlulu’nun talimatları ile oluşturulan özel ekipler gelen 425 çağrıya anında karşılık verdi. Fırınlar ile hemen organize olduklarını belirten Dutlulu, “Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla ekmek dağıtımına başladık. İlaç, ekmek ve diğer temel ihtiyaçları karşıladık. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. l barış gezici DHA

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