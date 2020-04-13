13.04.2020 - 00:02 |
Akhisarlılara destek
AKHİSAR Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince mahalle mahalle gezip yardım kolisi ile ekmek dağıttı. Başkan Besim Dutlulu’nun talimatları ile oluşturulan özel ekipler gelen 425 çağrıya anında karşılık verdi. Fırınlar ile hemen organize olduklarını belirten Dutlulu, “Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla ekmek dağıtımına başladık. İlaç, ekmek ve diğer temel ihtiyaçları karşıladık. Akhisar Belediyesi olarak halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. l barış gezici DHA
Süleyman Soylu görevine devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.