Akhisarlıların gözü kulağı kuruldan çıkacak kararda

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ile ATSO Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, projeyi yerinde inceledi. Erdayıoğlu, alandaki mevcut işyerlerinin yıkılmasıyla 25 esnafın mağdur olduğunu belirtti, “İnşaatın durması çevrede bulunan 250 işyerini de ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Kazı alanı çevresinde yer alan yaklaşık 50 hane bu durumdan çok rahatsız” dedi.