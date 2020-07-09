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    HaberlerEge Haberleri Akhisarlıların gözü kulağı kuruldan çıkacak kararda
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    09.07.2020 - 00:02 |

    Akhisarlıların gözü kulağı kuruldan çıkacak kararda

    Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 24 yıllığına kiraladığı ve inşaatı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca durdurulan Merkez Çarşı Projesi için kurul kararı bekleniyor.

    Akhisarlıların gözü kulağı kuruldan çıkacak kararda

    Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ile ATSO Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, projeyi yerinde inceledi. Erdayıoğlu, alandaki mevcut işyerlerinin yıkılmasıyla 25 esnafın mağdur olduğunu belirtti, “İnşaatın durması çevrede bulunan 250 işyerini de ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Kazı alanı çevresinde yer alan yaklaşık 50 hane bu durumdan çok rahatsız” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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