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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor Bolu’da terleyecek
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    12.07.2020 - 00:00 |

    Akhisarspor Bolu’da terleyecek

    TFF 1. Lig’de üst üste 3 galibiyetle son 2 haftaya kıran kırana bir Süper Lig yarışında giren Akhisarspor, bugün kümede kalmayı garantilemeye çalışan Boluspor’a konuk olacak.

    Akhisarspor Bolu’da terleyecek

    Bolu Atatürk Stadı’ndaki maç zirve hattındaki diğer karşılaşmalar gibi saat 17.30’da başlayacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor, son 9 maçın 7’sini kazanıp, 33. haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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