12.07.2020 - 00:00 |
Akhisarspor Bolu’da terleyecek
TFF 1. Lig’de üst üste 3 galibiyetle son 2 haftaya kıran kırana bir Süper Lig yarışında giren Akhisarspor, bugün kümede kalmayı garantilemeye çalışan Boluspor’a konuk olacak.
Bolu Atatürk Stadı’ndaki maç zirve hattındaki diğer karşılaşmalar gibi saat 17.30’da başlayacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor, son 9 maçın 7’sini kazanıp, 33. haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.
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