Akhisarspor, puan avında

TFF 1. Lig’de transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla son oynadığı 6 maçı kaybedince kendisini düşme hattında bulan Akhisarspor, bugün Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanında puan ve moral arayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sezon başında ayrılan 13 futbolcunun yerini transfer yasağı yüzünden altyapıdan gençleriyle takviye eden Akhisar’da önceki hafta kalan yabancılardan Bjarnason, geçen hafta Giresunspor mücadelesi sonrası ise Rotman takımdan ayrılmıştı. Ümraniyespor önünde cezalı Kadir ve sakatlığı süren Hasan Ali de forma giyemeyecek. Akhisarspor, ligde 13 puanla 16. sırada yer alıyor. Öte yandan Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon lira’nın isabet ettiği çeyrek biletin Akhisar’da satıldığının ortaya çıkması, Akhisarsporlu taraftarları da heyecanlandırdı. Yeşil siyahlı taraftarlar, piyango talihlisine zor durumda olan kulübe destek olma çağrısı yaptı.