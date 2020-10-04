04.10.2020 - 00:00 |
Akhisarspor seri başlatacak
TFF 1. Lig’de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta kendisi gibi transfer yasaklısı Balıkesirspor’u 2-0 yenerek kara bulutları biraz olsun dağıtan Akhisarspor, bugün Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Sarper Barış Saka’nın yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 16.30’da çalacak. Eksik futbolcunun bulunmadığı yeşil siyahlılar ligde 3 haftada 4 puan topladı. Bu sezon 1. Lig’e dönen namağlup Samsunspor’un 5 puanı bulunuyor.