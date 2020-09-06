Akhisarspor şirketleşiyor

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve zor günler geçiren Akhisarspor için gerçekleştirilen ilçe protokolü, Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde gerçekleşti. Düzenlenen toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu gibi birçok isim de dahil oldu. Toplantıda söze Akhisarspor’un mali yapısını anlatarak başlayan Asbaşkan Ali Kuloğlu, yaklaşık 9 milyon lira borç ile geçtiğimiz sezonu kapattıklarını söyledi. 2020-2021 yılı içinde federasyon gelirleriyle birlikte tahminen 12 milyon liralık bütçeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kuloğlu, “1 milyon eurosu yaklaşık 9 milyon lira Emnese’e gidecek” dedi.



‘Gereken desteği vereceğiz’



Toplantıda konuşan ve Akhisarspor’a gerekli desteği her ne olursa sürdürmeye devam edeceklerini açıklayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Geçmişle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Artık önümüze bakmamız lazım. Zor bir durumdayız ama çözülmeyecek bir şey değil. Bizim işimiz bundan sonra Akhisarspor için gerek isim hakkı olsun gerek sponsorluklar olsun desteği vermektir” dedi. Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut ise, “125 tane üyemiz var, şöyle bir düşüncem var; şirketleştirelim, Akhisarspor, tamamıyla belediyenin olsun” diye konuştu.